مبادرة من عصام الحاج لتسوية الصراع في المريخ

الخليج 365:

قالت مصادر موثوقة إنّ المبادرة التي يقودها الأمين الأسبق لنادي المريخ عصام الحاج أمنّت على تكوين مجلس وفاقي لمجابهة الالتزامات التي تواجه النادي حاليًا وإعادة الاستقرار إلى الكيان.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ عصام الحاج استهدف إنجاح المبادرة بإجراء اتصالاتٍ مع بعض رموز المريخ، وتم التشاور التأمين على مقترح مجلس وفاقي.

وضربت موجة الاستقالات مجلس المريخ الحالي بعدما دفع كلٍ من رئيسه محمد الشيخ ومجموعته في الوفاق بقيادة عبد المنعم النذير، التركي أوكتاي، عبد الرحيم بدر الدين، كمال شقاق باستقالات مفاجئة بسبب خلافات داخلية.

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وكشف مصدر إداري رفيع لـ”باج نيوز” عن أنّ الترشحيات بشأن الشخصيات التي تقود المجلس الوفاقي ضمت الرئيس السابق جمال الوالي، وحاز مصطفى، بجانب توقعات بضم”4″ أشخاص من أصحاب القدرات المالية، علاوة على ضم”3″ كوادر شابة في المجلس تكون ذات علاقات واسعة وتجارب في العمل الإداري.

وقالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ ثلاثة أعضاء من المجلس الحالي أبرزهم الصادق مادبو، محمد موسى، شمس الدين الطيب مرشحون لعضوية المجلس الوفاقي المقترح.

ويعاني نادي المريخ من أزمة مالية طاحنة أدّت إلى القبض على رئيسه المستقيل محمد الشيخ مدني بعد مطالباتٍ مالية بقيمة”4″ مليار جنيه.

باج نيوز