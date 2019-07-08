نبيل الكوكي يطالب بشطب فارس عبد الله والاستغناء عن بشة الصغير

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الخليج 365:
كشفت مصادر مطلّعة عن تطورات مثيرة بشأن ملف التسجيلات في نادي الهلال بعد التقرير الذي دفع به التونسي نبيل الكوكي للمجلس.
وأمنّ النادي على بقاء كلّ اللاعبين، بجانب تجديد التعاقد مع السمؤال ميرغني، بشة الصغير، عمار الدمازين ووالي الدين، كما تقرّر إقناع إدريس إمبومبو بالاستمرار مع الفريق.
وتأتي الخطوة في وقتٍ طالب فيه التونسي نبيل الكوكي بشطب فارس عبد الله والاستغناء عن بشة الصغير بالإعارة أوّ الشطب.
وقال مصدر موثوق لـ”باج نيوز” إنّ التقرير الفني الذي قدّمه الكوكي لم يجد الإجماع من المجلس.
ويعمل الهلال جاهدًا من أجل دعم صفوفه بأفضل العناصر في الميركاتو الحالي تأهبًا للموسم المقبل.
باج نيوز
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