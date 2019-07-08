الحزب الإتحادي الأصل يكشف عن تكوين لجنة لدراسة الوضع الإقتصادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الحزب الإتحادي الأصل عن تكوين لجنة لدراسة الوضع الإقتصادي ووضع مخرجات لحل الأزمة ، في وقت قال فيه أن الإتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير يعتبر مخرج للأزمة التي تمر بالبلاد .

وأكد مالك درار مقرر قطاع التنظيم بالحزب في تصريح لــ(smc) دعم الحزب ومساندته لإنجاح الفترة الإنتقالية للإستقرار بالبلاد ، ورفع المعاناة عن المواطن وتحقيق الإستقرار ، مضيفاً بأنه لابد من وضع الأيادي سوياً للمساهمة في عملية التحول والسلام ودعم الإقتصاد وتحقيق الوحدة والتحضير للإنتخابات لتحقيق الديمقراطية الدائمة معتبراً أن هذا واجب وطني خاصة أن المرحلة تتطلب مساهمة الجميع لبناء الوطن.

وطالب درار بضرورة محاسبة المفسدين بغض النظر عن إنتماءاتهم حتي يتم القضاء علي الفساد بالبلاد خلال المرحلة الجديدة من تاريخ السودان.

المركز السوداني للخدمات الصحفية