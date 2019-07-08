مصادر: قطر وحزب الله أبرز طرق إيران لنقل السلاح إلى الحوثيين

تواصل إيران، تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية عبر أكثر من طريق، حيث تعد قطر أهم طرق إيران لإيصال السلاح إلى الحوثيين، حسبما أفادت مصادر.

وأضافت المصادر، أن محسوبين على قطر في محافظة المهرة يستعينون بمهربين لإيصال السلاح إلى المليشيا.

ووفق المصادر، فإن الأسلحة تمر عبر منفذ شحن، قبل أن تنقل عبر طرق فرعية وعرة إلى مناطق المليشيا في محافظة الجوف ومنها إلى صنعاء وصعدة.

ولفتت المصادر إلى أن خبراء إيرانيين يقومون بتركيب وتطوير الأسلحة المهربة، ومن ثم تعلن المليشيا عنها كإنجاز محلي.

وأعلنت مليشيا الحوثي عن معرض للصناعات العسكرية في العاصمة صنعاء، وعرضت فيه ما قالت إنها صواريخ كروز بعيدة المدى وطائرات مسيرة.

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وتؤكد المصادر أن الأسلحة الإيرانية تنقل إلى لبنان أولا، لسهولة ذلك، قبل أن تنقلها قطر إلى مهربين في اليمن.

وقبل أعوام كشفت نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات عسكرية مرتبطة بالحكومة اليمنية، عن تورط قيادات لبنانية يعتقد في انتمائها إلى حزب الله وأخرى إيرانية، في تهريب كميات من الأسلحة ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية عبر السواحل الشرقية والغربية لليمن، وكشف عنها أفراد من المقاومة الشعبية والجيش الوطني.

وقال مصدر مطلع إن الحوثيين عمدوا إلى تخزين تلك الأسلحة بهدف استخدامها في مواقع مختلفة لإطالة أمد الحرب.

وأضاف أن الكميات التي ضبطت كبيرة إلى درجة أنها تكفي لتسليح ألوية عسكرية بالمفهوم الحديث، ومن ضمنها صواريخ كاتيوشا وذخائر لأسلحة متنوعة.