مصادر: معرض الحوثيين العسكري إيراني معدّل وقطر وسيط تهريب

أعلنت مليشيا الحوثي، خلال معرض للصناعات العسكرية في صنعاء إنتاج ما قالت إنها أسلحة جديدة، بينها صواريخ كروز وطائرات مسيرة بعيدة المدى.

وشكك كثير من المحللين والمتابعين في قدرة المليشيا على صناعة أو تطوير أسلحة بقدرات ذاتية.

وأكدوا، أن ما عرضته المليشيا، هو عبارة عن أسلحة إيرانية، مع إضافة بعض التعديلات عليها حتى لا تظهر بشكل مطابق للسلاح الأصل في إيران.

وأوضحوا، أن صور صواريخ كروز المجنحة التي عرضها الحوثيون حقيقية لكن مع تعديل بسيط بحيث لا تتطابق الصورة في صنعاء مع صورة الصاروخ الأصلي الإيراني.

وحول كيفية وصول تلك الأسلحة إلى المليشيا، أكدت مصادر خاصة أن هناك طرقا عدة، أبرزها التهريب بمساعدة دولة قطر.

ولفتت إلى أن الأسلحة الإيرانية تهرب إلى لبنان أولا، ومن ثم تنقل إلى الدوحة عبر طائرات قطرية، قبل أن ينقلها مهربون إلى المليشيا عبر منفذ شحن بالمهرة على شكل قطع صغيرة.

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وكانت شبكة "فوكس نيوز"، نقلت عن مصادر استخباراتية أمريكية وغربية، أن إيران زادت في الآونة الأخيرة شحنات الأسلحة المتقدمة التي أرسلتها إلى مليشيا حزب الله الإرهابية الموالية لها، ومن ضمنها مكونات تشمل أنظمة تحديد المواقع "جي بي إس"، لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى أخرى موجهة.

وذكرت الشبكة الأمريكية في تقرير حصري، نقلا عن مسؤولين، إن طائرة شحن إيرانية وصلت لبنان قبل 3 أيام، وهي تابعة لشركة طيران "فارس إير قشم"، وقد غادرت طهران عند الساعة 9:33 صباح الثلاثاء، إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تحُطّ في العاصمة السورية دمشق، لتتوجه بعدها إلى بيروت، حيث وصلت في حدود الساعة 2:00 ظهرا.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، توجهت الطائرة من بيروت إلى الدوحة في قطر، حيث وصلت بعد منتصف الليل، لتعود منها بعد ذلك إلى العاصمة الإيرانية عند حدود الساعة 6:31 مساء.

وقالت مصادر استخباراتية غربية لـ"فوكس نيوز"، إن طائرة الشحن الإيرانية كانت تحمل مكونات أسلحة، بما في ذلك أجهزة لتحديد المواقع "جي بي إس" لإنتاج صواريخ موجهة في المصانع الإيرانية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية.

وتابع تقرير الشبكة الأمريكية أن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك عدد من وكالات الاستخبارات الغربية قدمت أدلة على أن إيران قامت بتشغيل مصانع سلاح مشابهة في سوريا واليمن، فضلا عن لبنان.

وقالت المصادر الغربية لـ "فوكس نيوز"، إن مكونات الأسلحة التي حملتها الطائرة الإيرانية المذكورة، كانت موجهة إلى 3 مواقع سرية لحزب الله بالقرب من مطار بيروت، لاستهداف إسرائيل مستقبلا.