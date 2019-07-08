"البرهان" يكشف تفاصيل الانقلاب على المجلس العسكرى بالأمس

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، عن محاولات كثيرة للانقلاب على الحكم.
وأكد في حوار له مع جريدة "الشرق الأوسط": أن "آخر" محاولة للانقلاب كانت بالأمس، وتم القبض على انقلابيين يجري التحقيق معهم، دون تحديد أسمائهم.
وعن الجهات المسئولة عن محاولة الانقلاب وغيرها قال: "ستفصح عنها التحقيقات والتحريات الجارية في القريب العاجل" .
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