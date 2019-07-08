ألمانيا: ستنتظر تقرير "للطاقة الذرية" بشأن رفع إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم

أوضحت ألمانيا إنها تمتنع عن اتخاذ إجراءات فورية ضد إيران، لكنها ستنتظر تقرير التفتيش الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مزاعم طهران بأنها تخصب اليورانيوم أعلى من المستوى المسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول اليوم الاثنين ان الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها لم تنشر التقرير بعد، لكنها " مسألة أيام وليس أسابيع".

أخبر بريول المراسلين في برلين انه بمجرد توفر التقرير، ستدرسه ألمانيا وستناقش كيفية المضي قدمًا مع الشركاء الاخرين في الاتفاق النووي، إيران وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وأضاف أن "المهم بالنسبة لنا هو جعل إيران تلتزم بالاتفاق مرة أخرى". بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة قبل عام.

