وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول اليوم الاثنين ان الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها لم تنشر التقرير بعد، لكنها " مسألة أيام وليس أسابيع".
أخبر بريول المراسلين في برلين انه بمجرد توفر التقرير، ستدرسه ألمانيا وستناقش كيفية المضي قدمًا مع الشركاء الاخرين في الاتفاق النووي، إيران وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وأضاف أن "المهم بالنسبة لنا هو جعل إيران تلتزم بالاتفاق مرة أخرى". بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة قبل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: ستنتظر تقرير "للطاقة الذرية" بشأن رفع إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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