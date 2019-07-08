النساء الصوماليات تستخدمن القروض المصرفية لانتشال أنفسهن من الفقر

تمكنت الأم الأرملة فوزية جامع حايب من الوصول إلى قرض بنكي صغير من تغيير حياتها عندما بدا أنه لم يكن هناك أمل.

وقد أجبرت على بيع منزلها المؤلف من ثلاث غرف في جيجيجا ، في الدولة الصومالية الإقليمية في إثيوبيا ، لتأمين إطلاق سراح ولديها المحتجزين مقابل الحصول على فدية من قبل المتجرين في ليبيا. سمحت لها بمبلغ 1700 دولار حصلت عليها من البيع بسداد الطلب البالغ 800 دولار لكل من أبنائها ، الذين كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا.

ولكن بصفتها المعيل الوحيد ، بعد مقتل زوجها في حادث طريق في عام 2015 ، غرقت فوزية في الفقر والبؤس حتى الوصول إلى القرض من بنك مملوك للصوماليين ، بنك راي ، في جيجيجا.

"بعد بيع منزلي ، لم يتبق لي شيء ، وأجبرت على العيش في كوخ مصنوع من العصي والقصاصات القديمة من صفائح الحديد. وقال فوزيا "أصبحت الحياة صعبة للغاية حتى حصلت على القرض".

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أقرض بنك رايها مبلغ 12500 بر (450 دولار) في عام 2018 لإقامة مشروع تجاري في إطار برنامج للتمويل الأصغر يستهدف 45 عائلة فقيرة. استثمرت في شراء أحذية من العاصمة أديس أبابا لبيعها في جيجيجا.

وقال فوزيا لراديو إرجو "لقد أقرضوني أموالاً صغيرة ولكن بالنسبة لي ، شعرت كهدية لأنه كان شيئاً كنت أستخدمه لتغيير حياتي".

لقد سددت القرض في ستة أشهر فقط. وهي تخطط الآن لافتتاح متجر جديد وشراء قطعة أرض للبناء عليها بمبلغ 3،671 دولار التي جمعتها. قد تحصل على قرض ثانٍ من البنك.

أعيش في منزل من غرفتي نوم بتكلفة 1500 برميل (53 دولارًا) شهريًا. أنا مستقر مالياً بطريقة ما.