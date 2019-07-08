الآلاف يتظاهرون بالبوسنة في ذكرى مجزرة سريبرينيتسا

انضم الآلاف من الناس إلى مسيرة سلمية عبر الغابات في البوسنة في ذكرى أسوأ مذبحة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

تتبع المسيرة اليوم الاثنين، التي بلغت مائة كيلومتر، مسارًا للمسلمين البوسنيين الذين فروا من بلدة سريبرينيتسا بشرق البوسنة عندما احتلها الصرب البوسنيون أثناء الحرب في التسعينيات.

قُتل أكثر من 8000 رجل وصبي في الجيب الذي تحميه الأمم المتحدة وحوله في يوليو 1995. ووصفت المحاكم الدولية المذبحة بأنها إبادة جماعية.

حتى الآن، تم العثور على رفات أكثر من 6600 شخص ودفنوا في نصب تذكاري بالقرب من سريبرينيتسا. سيتم وضع رفات 33 ضحية أخرى في الذكرى الرابعة والعشرين للمذبحة في الأسبوع المقبل.

