غضب في الشارع الجزائري بسبب ما فعلته السفارة البريطانية

أثار رفع السفارة البريطانية في الجزائر العاصمة، لعلم قوس قزح للمثليين إلى جانب علم المملكة المتحدة، موجة غضب كبيرة بين الجزائريين.
ونشرت السفارة البريطانية بالجزائر على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورة يظهر فيها علم المثليين مرفرفا إلى جانب العلم البريطاني، وأرفقت الصورة بتعليق: "علم قوس قزح يرفرف دعماً لمسيرات فخر المثليين في لندن"، الأمر الذي رفضه كثير من الجزائريين، معتبرين أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع الدين والتقاليد في البلاد.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن مدى ما وصفوه بالاستفزاز لمشاعرهم وانهالوا على منشور السفارة بوابل من التعليقات المعارضة للأمر، مطالبين بإزالة العلم وتقديم اعتذار للشعب الجزائري.
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