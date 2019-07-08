تركيا: استقالة عضو بارز من حزب أردوغان

أعلن باباجان، الذي شغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد والشؤون الخارجية في مختلف حكومات أردوغان، اليوم الاثنين استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرًا إلى اختلافات عميقة "في المبادئ والقيم والأفكار".
وقد انتشرت اقاويل عن تخطيط باباجان لتشكيل حزب منشق إلى جانب الرئيس السابق عبد الله جول وغيره ممن قيل إنهم مستاءون من حكم أردوغان الاستبدادي المتزايد. وأفيد أيضا أن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو يخطط لإنشاء حزب منفصل.
و اوضح باباجان: "إن الحاجة إلى بدء جهد جديد لحاضر ومستقبل تركيا أصبحت حتمية".
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