كشف بول بوت، المدير الفني لمنتخب غينيا الأول لكرة القدم، عن سبب خسارة فريقه أمام نظيره الجزائري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال بوت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب نهاية المباراة : "قوة المنتخب الجزائري كانت سبب الخسارة فنحن واجهنا فريق كبير، فهم منتخب قوي ويستحقون اللقب".
وعند سؤاله عن تأثير غياب نابي كيتا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، رد قائلاً : "خسرنا اليوم بدون كيتا، ولكن علينا اللعب بجميع اللاعبين الموجودين داخل الفريق، فهي لعبة جماعية تعتمد على أداء الجميع وليس لاعب واحد".
ومن الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر حقق فوزًا ساحقًا على غينيا بثلاثية نظيفة، لينتظر الفائز من مباراةكوت ديفوار ومالي في الدور ربع النهائي".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب غينيا يكشف سبب الخسارة أمام الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.