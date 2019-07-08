إضراب عمال موانئ دبي العالمية في أستراليا

الخليج 365:

بدأ العمال في موانئ الحاويات الأربعة التابعة لشركة “موانئ دبي العالمية” في أستراليا، الإثنين، إضرابا عن العمل يستمر 96 ساعة.

ووفق بيان صادر عن الشركة، فإن الإضراب سيؤدي إلى اضطراب كبير بالنسبة للعملاء ولعمليات الإمداد والتموين بصورة أوسع.

ويعود الإضراب، بحسب وكالة “بلومبرغ”، إلى رفض العمال شطب الوظائف وتغيير شروط وظروف العمل الأخرى.

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والإثنين، بدأ الإضراب على أن يستمر يومين في ميناء “بريسبان”، في حين سيبدأ الإضراب في ميناءي “سيدني” و”فريمانتل” يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ومن المقرر أن يضرب عمال ميناء ملبورن، الأربعاء المقبل وحتى صباح الأحد، بحسب نقابة العمال.

في الوقت نفسه فرض العمال مزيدا من القيود على الشركة مثل حظر العمل لوقت إضافي أو تمديد عدد ساعات وردية العمل، بينما أرجعت الشركة التغييرات في صناعة النقل البحري العالمي والفائض الكبير في طاقتها التشغيلية إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها.