اتحاد عمال ولاية الجزيرة يرحب باتفاق المجلس العسكري والحرية

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الخليج 365:
أكد نائب رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة كمال محمود النقر، أن الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير الذي تم التوصل إليه الجمعة، برهن عبقرية ووعي الشعب السوداني وأنه شعب معلم وقائد للشعوب.
وأعلن النقر دعم ومباركة العمال للاتفاق، كما أعلن الأستاذ حافظ ميرغني الأمين العام لاتحاد عمال ولاية الجزيرة دعم ومباركة عمال الولاية للاتفاق الذي جنب البلاد ويلات التشظي والانقسام والاقتتال.
ووصفت د. سمية كبار أمين مال اتحاد الولاية، الاتفاق بالأنموذج في الممارسة السياسية، وأعلنت ترحيب ومباركة القطاعات كافة ووقوفها مع الاتفاق الذي يؤسس قاعدة متينة للحكم.
شبكة الشروق
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