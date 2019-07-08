الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين

الخليج 365:

وجه العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام (1440 للهجرة).

وجاء قرار الملك “سلمان” ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.

وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، المشرف العام على البرنامج “عبداللطيف آل الشيخ” إن الاستضافة الملكلية “تأتي في سياق تعاهد قادة السعودية لأشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان”.

Advertisements

وأكد “آل الشيخ” أن الوزارة ستعمل عاجلا عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الملكي من خلال متابعة إجراءات سفر ذوي شهداء فلسطين عبر سفارات السعودية في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كل التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بسهولة.

وأشار إلى أن عدد حجاج برنامج الاستضافة الملكية من أسر شهداء فلسطين بلغ 17 ألف حاج وحاجة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن عدد حجاج بيت الله الحرام وصل، الموسم الماضي، إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجا، حسب إحصائية رسمية.