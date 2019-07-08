توزيع (350) مشروع إنتاجي للأسر الفقيرة بولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم عن تحويل كل الشرائح الضعيفة إلى أسر منتجة وإخراجهم من دائرة الرعاية إلى دائرة التنمية .

وأكد مدير عام وزارة الضمان د. معتصم السيد هاشم، تمليك مشاريع إنتاجية للأسر الفقيرة بهدف زيادة الدخل ، موجهاً إدارة الرعاية الإجتماعية بالوزارة بعمل مسوحات ودراسات إجتماعية دورية بغرض تمليك هذه الأسر مشاريع إنتاجية .

من جانبه قال مدير ديوان الزكاة ولاية الخرطوم د. بلة الصادق أن 71% من حصيلة الزكاة لصالح الرعاية والتنمية الإجتماعية وتم توزيع 350 مشروع خلال هذا العام بتكلفة مالية تجاوزت الـ 88 مليون جنيه موضحاً أن هذه المشاريع غير مستردة و تعتبر إنتاجية ، مشيراً إلى أن هذه المشاريع للأسر الفقيرة والمتعففة بهدف إخراجهم من دائرة الفقر إلى الإنتاج والإنتاجية.

وإلتزم الصادق بتدريب المستهدفين لهذه المشاريع بالتعاون مع معهد علوم الزكاة حتى يكونوا مستعدين لإدارة هذه المشاريع.