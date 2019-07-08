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قوات الأمن التركية تضبط 27 مهاجرا غير نظامي

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شهاب محمد - الخرطوم - قوات الأمن التركية تضبط 27 مهاجرا غير نظامي

الخليج 365:

ضبطت قوات الأمن التركية 27 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلر إيلي، الحدودية مع بلغاريا.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول تم ضبط المهاجرين في قرية تشاغلايق، قبيل توجههم لخارج البلاد بطريقة غير قانونية.

وبعد الإجراءات تم تسليم المهاجرين لمديرية الهجرة في الولاية.

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