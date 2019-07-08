رئيس البرلمان التركي يستقبل نظيره الجيبوتي

الخليج 365:

استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب الاثنين، رئيس مجلس النواب في جيبوتي “محمد علي حمد”، الاثنين.

وعقد شنتوب و حمد اجتماعا ثنائيا، بعيدا عن وسائل الإعلام، ثم اجتماع ثانٍ على مستوى الوفود.

واطلع حمد والوفد الجيبوتي على الأثار التي خلفها استهداف منظمة غولن الإرهابية للبرلمان التركي في 15 تموز/يوليو 2016.