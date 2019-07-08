- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب الاثنين، رئيس مجلس النواب في جيبوتي “محمد علي حمد”، الاثنين.
وعقد شنتوب و حمد اجتماعا ثنائيا، بعيدا عن وسائل الإعلام، ثم اجتماع ثانٍ على مستوى الوفود.
واطلع حمد والوفد الجيبوتي على الأثار التي خلفها استهداف منظمة غولن الإرهابية للبرلمان التركي في 15 تموز/يوليو 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان التركي يستقبل نظيره الجيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.