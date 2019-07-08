الخارجية تكشف عن ترتيبات ضخمة للاحتفال باتفاق المجلس العسكري والتغيير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عمر دهب، عن ترتيبات ضخمة تجري حالياً لإقامة احتفال كبير بتوقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” يليق بالحدث المهم.
وكشف دهب لـ (الصيحة) أمس، عن دعوات عديدة سيتم توجيهها لقادة عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين لحضور الاحتفال، ولفت إلى أن الموعد لم يُحدّد بعد، وقال إن التجهيز وإيصال الدعوات قد يتطلب بعض الوقت.
وفي السياق، قال مصدر حكومي لـ (الصيحة)، إن الدعوات ستشمل الاتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية والدول المجاورة والصديقة التي أسهمت بشكل فاعل في التوصّل لاتفاق، وكشف أن لجنة الصياغة تعكف حاليًا على صياغة النقاط المتفق عليها وإكمال التشاور حول الأخرى، فضلاً عن استصحاب كل الملاحظات
الصيحة
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