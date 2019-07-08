طوكيو تدعو طهران للالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي

الخليج 365:

دعت اليابان إيران، الاثنين، إلى الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، إثر إعلان طهران بدء خفضها الالتزام بالاتفاق، بزيادة نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، بالعاصمة طوكيو، تناول خلاله التطورات الأخيرة في الملف النووي الإيراني.

وقال المسؤول الياباني، إن التصريحات الإيرانية المتعلقة بخفض هذه الالتزامات “تثير القلق كثيرا”، وإن بلاده ستواصل دورها في تخفيض التوتر بالمنطقة، عن طريق التعاون مع باقي الدول.

وفي حين أكد على ضرورة الحوار لحل الخلافات (الأمريكية-الإيرانية)، دعا طهران لتجنب التصرفات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالاتفاق.

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وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.

والأحد، أعلن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بدء خفض التزامات بلاده بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، عبر زيادة نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها، وأمهلت طهران دول أوروبا المشاركة في الاتفاق، 60 يوما أخرى، لتنفيذ بنود الاتفاق النووي.

وأضاف عراقجي، في مؤتمر صحفي عقده في طهران، أن بلاده ستبدأ تجاوز نسبة 3.67 بالمئة في تخصيب اليورانيوم وفق احتياجاتها، عكس ما ينص عليه الاتفاق.

وكانت طهران قد أمهلت في 8 مايو/ أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.

كما أمهلتها، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها.