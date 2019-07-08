الأمم المتحدة: 8 آلاف طفل جندتهم “بوكو حرام” وسط أفريقيا

الخليج 365:

كشفت الأمم المتحدة، الإثنين، عن تجنيد تنظيم “بوكو حرام” لـ 8 آلاف طفل على الأقل منذ انطلاق حملته الدامية في2009 في منطقة “بحيرة تشاد” وسط أفريقيا.

وفي بيان صدر الإثنين، قال مسؤول المشاريع القومية في مكتب الجريمة و المخدرات التابع للأمم المتحدة، سيلفستر توندى أتيري إن الأطفال تم تجنيدهم ضمن مجموعات قتالية وغير قتالية.

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وأضاف أتيري: “تجنيد الأطفال واستغلالهم يترتب عليه آثار طويلة المدى على حياة الأطفال”.

وأشار المسؤول الأممي أن “مسألة إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع تشكل تحدياً هاماً في المرحلة الراهنة، ليس فقط بسبب عددهم، ولكن أيضاً بسبب الآثار طويلة المدى للصدمة العنيفة التي عاشوها”.

واتهمت الامم المتحدة، التنظيم المرتبط بتنظيم داعش، بالاعتداء الجنسي على فتيات وإرغامهن على الزواج.