أزمة مواصلات حادّة بالخرطوم

الخليج 365:

شهدت الخرطوم أمس، أزمة مواصلات حادة وازدحاماً كبيراً للمواطنين الذين ظلوا يقفون بمحطات المواصلات والشوارع الرئيسية لساعات طويلة، فيما عزا أصحاب مركبات عامة عدم توفر المواصلات لشح الوقود “الجازولين”.

وشكا عدد من المواطنين لـ (الصيحة) أمس، من عدم توفر المركبات، خاصة للخطوط الطويلة، بجانب عدم التزام أصحاب عربات النقل الخاص و”الهايسات” بتعريفة الخطوط المحددة. بينما اضطر رجال المرور إلى إيقاف عربات خاصة للمساعدة في نقل المواطنين لوجهاتهم المختلفة.

الصيحة