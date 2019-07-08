الحكومة دي ما مطلوب منها “انجازات” او معجزات.. بقلم احمد الشريف ” امادو “

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما حصل مرة في تاريخ العالم اتفاق ارضى جميع الاطراف، قبول مبدأ التفاوض يعني الاستعداد لتقديم تنازلات. الاعتراضات على الاتفاق مفهومة ومنطقية، عدا اعتراضات المجموعات المضادة للثورة اصلا، كان عندي عدد من التحفظات اول ما سمعت الاتفاق، لكن سحبتها وكت لقيت الناس بتحتفل في الشوارع؛ انا منو عشان ارفض حاجة قبلوا بيها اسيادا المن غيرهم لا كانت ثورة ولا اتفاق! الشفتهم بيحتفلوا هم البشوفهم في المواكب، البكتبوا على الحيط، البينسقو، البقيفو في وش البمبان والرصاص، البموتو في المتاريس. نفس الناس الكنا بنقول عنهم واعين ونفس الناس الكانت القوى المتشددة بتزاود بي اسمهم وتمثيل تطلعاتهم. الناس العايشو صدمة يوم تلاتة يونيو، والعاشو السبعة وعشرين يوم من الحزن والاحباط والقلق على مصير الثورة والبلد ومصائرهم الخاصة، والناس الانهو حالة الجمود والانسداد بي موكب تلتين يونيو الرجع الامل في امكانية حل سياسي سلمي واعاد للقوى المدنية ثقتها في قدرتا. الناس البتزايد بتزايد على منو؟ اوعى من منو انتا؟ واكثر تضحية في سبيل الثورة من منو؟ بتزايد على ناس “جهز عديل كفنك يا انت يا وطنك”؟

حاليا نقدر نقول في بذرة قابلة للحياة والنمو لي ديمقراطية، والكرة في ملعب الساسة والمنظرين وقادة المجتمع والمثقفين وكل المهتمين بالهم العام، انهم يطورو ديمقراطية تجعل التنمية ممكنة، وتكفل حياة كريمة للجماهير، او انهم يواصلو سلبيتهم المعروفة وتشددهم ويضيعو الديمقراطية الوليدة دي زي ما ضيعو الديمقراطيات القدامة بي العنجهية وعدم المسؤولية وتصفية حسابات شخصية وحزبية ثمنها استمرار حرمان ومعاناة اجيال من السودانيين.

الحكومة بتاعة الفترة الانتقالية ما بتستحمل معارضة شرسة ومزايدات، واي زول من شباب الثورة ناوي يطرح نفسو حكم وحسيب ورقيب للحكومة الانتقالية حيخدم اجندة الاستبداد، الحكومة دي ما مطلوب منها “انجازات” او معجزات، مجرد تحقيق السلام انجاز، وازالة التشوهات في جهاز الدولة الخلقها نظام البشير، وحماية الفترة الانتقالية من اي مؤامرة مدنية او عسكرية، لحدي ما نعمل اول تحول ديمقراطي لي حكومة منتخبة. كل قوى الثورة ينبغي انها تقيف مع الحكومة الانتقالية بدون ثقافة “الحردان والمقاطعة” لانو القوى المضادة للديمقراطية حتكون في صف واحد وحتستغل ادوات الديمقراطية لتقويض الديمقراطية.

البلد دي فيها جراح خطيرة نازفة، وجبال من القضايا المؤجلة من الاستقلال، محتاجة ديمقراطية تخلي التعامل مع المشاكل ممكن، في ظل النظم الاستبدادية لا يمكن عرض المشاكل وبالتالي لا يمكن حلها. مهمة الثوريين حاليا حماية الديمقراطية ورفع الوعي العام بها وباهميتها في تحسين ظروف حياة الناس في الشارع، ودا بيتطلب انو الحكومة الانتقالية تجتهد بحيث ينعكس التغيير السياسي في حياة الناس وتبصيرهم بحجم المشكلات وتكاليف الحلول بمنتهى الشفافية.