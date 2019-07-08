مصادر: الدقير أقرب المرشحين لتولي رئاسة الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبلغت مصادر مُطلعة أمس، بأن رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير، بات الأقرب لتولي منصب رئيس الوزاء، من بين خمسة اقترحتهم “الحرية والتغيير”.

وأفادت المصادر، بأن أطرافاً نافذة داخل المجلس العسكري، باتت أكثر حماساً لتولي الدقير رئاسة الوزراء، لما لمسته من تفاهم وانسجام ومرونة منه في التعامل، وتفهم لمقتضيات المرحلة المقبلة.

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وفي السياق، ناقش الحزب الشيوعي في أجهزته المختصة (اللجنة المركزية- المكتب السياسي والمجموعة الناشطة خارج الأطر التنظيمية)، تولي الدقير لرئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية والتي تتطلب التعاون والتعامل مع العسكريين، وقال مصدر بالشيوعي لـ (الصيحة)، إن الدقير شخصية تتمتع بعلاقات واسعة في الوسط السياسي تؤهله لتحقيق التفاهم المطلوب، وأضاف أن وجود الدقير في رئاسة الوزراء يبعث رسالة تطمينية لمجموعة (نداء السودان) التي تعتبر أحد أهم مكونات “الحرية والتغيير”، خوفاً من تصدّع النداء بسبب مواقف الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية. وقال المصدر، إن القيادي الشيوعي صديق يوسف، أحد أكبر الداعمين لتولي الدقير رئاسة الوزراء ويؤيده في ذلك عدد من أعضاء اللجنة المركزية الذين فضلوا الدقير على د. عبد الله حمدوك الوثيق الصلة بالشيوعي.

صحيفة الصيحة