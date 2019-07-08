صحيفة: حميدتي سيتولى منصب النائب الأول طوال الفترة الانتقالية دون تبديل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأثنين” عن تشكيل المجلس السيادي المنتظر إعلانه خلال يومين.

وقالت الصحيفة إنّ الرئيس عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو”حميدتي” سيتولى منصب النائب الأول طوال الفترة الانتقالية دون تبديل، تم اعتماد أعضاء المجلس الثلاثة الفريق شمس الديم كباشي، والفريق ياسر عبد الرحمن العطا، والفريق جمال عمر، وخروج الفريق صلاح عبد الخالق.

وبشأن العضو الخامس انحصرت الترشيحات في الفريق أول عبد الماجد حامد خليل النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية والفريق شرطة محجوب حسن سعد.

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وفي دوائر الممثلين الخمسة لـ”قوى الحرية والتغيير” تم ترشيح رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز آدم الحلو والذي سيتولى منصب نائب رئيس مجلس السيادة، إضافة للبروفيسور منتصر الطيب ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، والبروفيسور فدوى عبد الرحمن على طه.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إن ترشيح البرفيسور فدوى عبد الرحمن جاء بناءً على رغبة الإمام الصادق المهدي.

وكشفت الصيحة عن أنّ نائب رئيس المجلس الفريق أول”حميدتي” أبدى تشددًا واضحًا لاختيار جبريل ومناوي والحلو كأعضاء في المجلس السيادي بعد اعتراض بعض قيادات الحرية والتغيير على ترشيحهم.