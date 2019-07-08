شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوقفت مباحث كرري شبكة إجرامية مكونة من (6) متهمين قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بالسرقات المنزلية وعمليات نهب الموبايلات والشنط بالشوارع وسرقة السيارات .

وكشف مدير دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم العميد شرطة امين سعيد تصريح (لإعلام شرطة ولاية الخرطوم) أنه من خلال رصد النشاط الإجرامي للمجموعة منذ فترة تم القبض عليهم بمنطقة الصفيراء غربي أمدرمان وضبط المركبة التي يمارسون بها نشاطهم والتي إتضح من خلال التحريات أنها مسروقة ومدون بشأنها بلاغ بالقسم الشمالي أمدرمان وضبط أدوات كسر المنازل والمحلات التجارية وكمية من المفاتيح تستعمل في سرقة المركبات حيث وجدت كثير من المسروقات بحوزتهم يجري التحري معهم لمعرفة أصحابها مشيراً الى أعتراف المتهمين بأرتكابهم لعدد من السرقات المختلفة المادة السابقة 30 ألف فدان بمشروع الجزيرة تعاني العطش….

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شبكة متخصصة في سرقة المنازل ونهب الموبايلات والشنط بالشوارع بكرري…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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