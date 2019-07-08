30 ألف فدان بمشروع الجزيرة تعاني العطش….

الخليج 365:

شكا مزارعون بقسم ري الهدى بمشروع الجزيرة، من مشاكل العطش لمحاصيل العروة الصيفية، وأعلنوا أن جملة المساحات المتضررة تقدر بحوالي 30 ألف فدان.

وأشار رئيس التنظيم التخصصي بقسم الهدى متوكل عبدالرحمن، لخروج محاصيل الذرة والفول والقطن من العروة الصيفية بسبب العطش، وذكر امام وكيل الري وبحضور محافظ مشروع الجزيرة امس: (هناك مشاكل في ميجر قسم الهدى ولا توجد مياه بالقسم).

ولفت متوكل لمعاناتهم مع القناطر بالقسم، بجانب عدم وجود مهندسين للري، وتعهد في الوقت ذاته بتخصيص سكن للمهندسين متى ما تم توفيرهم.

وذكر رئيس التنظيم التخصصي بقسم الهدى أن بالقسم كراكتين فقط وهما متعطلتان، وأضاف (لدينا 4 تفاتيش لم تتجاوز نسبة الزراعة فيها 5% بجانب تفتيشي شلعي وقوز الرهيد حيث بلغت النسبة فيهما صفراً)، وأعلن أن جملة المساحات المتضررة تقدر بحوالي 30 ألف فدان.

ومن جانبه وجه وكيل الري احمد حماد بتحريك 4 كراكات فوراً، مع زيادة مناسيب المياه وإزالة كافة المعوقات بقسم الهدى.