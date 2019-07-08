اتحاد الهجن ..هل توفر المفوضية (العدالة) الغائبة؟! (2ـ3).. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[نواصل في حلقة اليوم ما انقطع من حديث بشأن أزمة اتحاد الهجن والتي تسببت في فقدان السودان لمقر ورئاسة والامانة العامة للاتحاد الافريقي لسباق الهجن مبصرين الجهات المسؤولة بضرورة معالجة موضوع مشاركة السودان في الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي والمحدد لها منتصف الشهر الجاري بالكويت اذا ان غياب السودان ربما يعرضه لعقوبات التجميد لاربع سنوات كما حدث مع دول اخري ونأمل ان يتدخل المسؤولون باتخاذ ما يلزم من قرارات بمشاركة اي من اعضاء الاتحاد حال تعذر حضور “سعد العمدة” الذي اشك في حضوره لتلك الفعالية.

[كما اننا نضع أمام المفوضية الاتحادية مستندا يشير لعدم قانونية “سعد العمدة” لرئاسة الاتحاد السوداني لسباق الهجن وذلك بناء علي دعوته لجمعية عمومية في العام (2017) بولاية نهر النيل واعلانه لعضوية الاتحاد برئاسته دون علم الامين العام لاتحاد نهر النيل الاستاذ “حمد احمد علي” الذي كان يجب ان يكون علي علم بكافة التفاصيل بجانب اختيار عضو دون علمه او حضوره للجمعية العمومية وهو الاخ “خالد احمد نور الدائم” الشهير بـ”خالد فارس” الذي شرع في تقديم شكوي حينها وهنا فاننا نستمد تلك المعلومات من الدكتور “خالد الصديق نعمان” الذي ملّكنا المستندات التي تؤكد صحة ذلك فهل يستقيم عقلا أن تصمت المفوضية علي كل تلك المخالفات؟!.

[كما ان اخوان “العمدة” وابناء عمومته من اسرته الذين يبلغ عددهم (17) فردا موجودون كاعضاء في نادي شندي لسباق الهجن وذات الاعضاء موجودون بنادي بحري فباي صفة وباي قانون يمكن لهؤلاء الاعضاء ان ينالوا عضوية اكثر من ناد في وقت واحد ..هذا الي جانب تواجد شقيقه “خالد” في اتحادات واندية!

[ووفقا للدكتور “خالد” فان “سعد العمدة” لم يقم بعقد اي جمعية عمومية منذ العام (2008) الا في نهاية العام (2018) قدم من خلالها خطاب دورة جاء فيه وجود عدد (14) سيارة (هونداي اي تن) قيمة الواحدة (500) الف جنية فيما كان سعرها في ذلك الوقت لا يتجاوز مبلغ (85) الف جنية.

[ان مهمة الصحافة تبصير الراي العام بتلك الاخطاء الجسيمة التي ارتكبت ويمكن لاثارها ان تؤثر علي سمعة السودان وضياع حقوقه في المحافل الخارجية مما يتطلب سرعة البت في تلك المخالفات احقاقا للحق واعطاء كل ذي حقه.

[غدا نواصل.