قتل وطن !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*قال لي الترابي يوماً إنه ضد القتل..

*ضد إزهاق الأرواح لدواعٍ سياسية… يصعب الجدال عنها أمام الـله..

*وضرب لي مثلاً بإعدام مجدي… في مالٍ يخصه..

*وليس مجدي محجوب وحده، وإنما جرجس بطرس… وأركانجلو أقادو أيضاً..

*وقال إنه ظل مقاطعاً من أعدم مجدي إلى أن……..

*كان لا يصافحه… ولا يكلمه… ولا يقابله… ولا يحب أن يسمع عنه – أو منه – شيئاً..

*أما عبارة (إلى أن) هذه فقد أكملها إشارة بيده، لم أفهمها..

*ومضى قائلاً : كل أخطاء السياسة ما دون قتل النفس يمكن تصحيحها..

*يمكن تصحيحها ذاتياً… أو بواسطة آخرين يؤول إليهم الحكم..

*ولعله استشهد بحديث (لايزال العبد في فسحة من دينه ما لم يسفك دماً حراماً)..

*وأقول (لعله) لأني لا أذكر بالضبط… وهو بين يدي الحق الآن..

*وتذكرت حديثه هذا عن أخطاء السياسة (القاتلة) عند مشاهدتي برنامجاً تلفزيونياً..

*وكان عن أخطاء الطيران (القاتلة)..

*وخطأ البارحة نجم عن إرهاق الطيار ومساعده… وتسبب في إزهاق أرواح..

*وعوامل كثيرة تؤدي لوقوع الكوارث… حسب محققي الطيران..

*ومنها الغرور… والضغوط… والإرهاق… والتهور… وقلة الخبرة… والـ لا مبالاة..

*وقالوا إن (الإدارة) تتحمل جانباً كبيراً من هذه الأخطاء..

*فواجبها أن تستبعد من لا يكون مؤتمناً على أرواح الركاب جراء أحد هذه العوامل..

*والآن أنظر إلى ما كان يحدث عندنا من كوارث… في زماننا هذا..

*سواء في مجال السياسة… أو الاقتصاد… أو الخدمات..

*وأغلبها بسبب تساهل (الإدارة) في اختيار من توكل إليهم مهام مصيرية..

*فكان أن أزهقوا أرواح مشاريع… ومقدرات…و (بشر)..

*وكلٌّ منهم ينطبق عليه أحد العوامل التي أشار إليها محققو كوارث الطيران..

*أو ربما اجتمع أكثر من عامل في مسؤول واحد..

*فالمتسببون – مثلاً – في الحدث الذي أدى لاحتلال حلايب كانوا متهورين… قطعاً..

*وقد ذكرهم لي الراحل الترابي بالاسم… واستثنى البشير..

*ومن تسببوا في تغيير عملتنا – وانهيارها من بعد – كانوا مغرورين… جزماً..

*وتبعهم بغرور من أفقدوا المواطنين الثقة في البنوك الآن..

*ومن تسببوا في كارثة انهيار تعليمنا – بشقيه – كانوا قليلي الخبرة… طبعاً..

*وما زال الانهيار جارياً إلى يومنا هذا..

*ومن تسببوا في تحطم ناقلنا الجوي – وضياع خط هيثرو- كانوا مجرمين …حتماً..

*وتفرق دم هذا الجرم بين مجهولين… أو ربما كانت تعلمهم (الإدارة)..

*وبعد أكثر من ربع قرن من التجريب كانت (الإدارة) هذه تتمادى في الأخطاء..

*فتختار المغرور… والمتهور… والبليد… والحرامي..

*والترابي كان يرتجف خوفاً من القتل… أو الإسهام فيه..

*هكذا قالها (الإسهام)… ولكن فات علي أن أسأله عن شيء ذي صلة بالمفردة..

*عن الإسهام في قتل وطن بحاله..

*منذ لحظة التفكير في قتل تجربة ديمقراطية وليدة..

*برصاص (الطيش) الحي !!.