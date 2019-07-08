المركزي.. التوقيت الخطأ.. بقلم سمية سيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر أجهزة الإعلام يعلن بنك السودان المركزي هذه الأيام عن طرح فئة ألف جنيه للتداول بهدف توفير (الكاش) للجمهور عبر البنوك، بحسب ما برر به هذا التوجه.

غير أن بنك السودان ربما اختار التوقيت الخطأ لتنفيذ هذه الخطوة الكبيرة.. معلوم أن أزمة الكاش تسببت فيها عدة عوامل، لكن اكثرها اهمية هو شح النقد لدى البنوك التجارية وعدم ايفائها للجمهور بالسحب من ارصدتهم ومدخراتهم، وذلك لأن البنك المركزي نفسه أصبح جزءاً من الأزمة بعدم توفيره متطلبات البنوك للسحب من ارصدتها بالقدر المطلوب يومياً، بل احياناً لا تتحصل البنوك على نقد من بنك السودان لعدة أيام.

كان على بنك السودان الانتظار لحين تحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.. فالوضع الراهن لا يشجع على تنفيذ اية قرارات كبيرة.. شلل الحركة الاقتصادية الذي يسيطر على البلاد يحتاج من البنك المركزي الى التركيز في قضايا اكثر اهمية، مثل تحريك عجلة الصادرات وتوفير احتياجات الموسم الزراعي، اي معالجات اسعافية سريعة لحين استقرار الاوضاع، ومن ثم التفكير في طرح فئات نقدية بهذا الحجم حتى يضمن عدم تسربها من البنوك الى البيوت عبر التخزين وليس التداول.. وايضاً اتخاذ كافة الخطوات التأمينية ضد التزييف، فالفئات الكبيرة اكثر اغراءً لعمليات التزييف في ظل عدم استقرار سياسي ربما يقود الى انفلات وانتشار الجرائم الاقتصادية، لذلك القرار غير موفق الآن.

الآن هناك كثير من القضايا الاقتصادية الأكثر الحاحاً في التوصل الى حلول لها.. خلال الاسبوع الماضي وحتى اليوم يقفز سعر الدولار في السوق الأسود بصورة كبيرة جداً، دون أن يتحرك بنك السودان باتخاذ ما يلزم لاستقرار سعر الصرف.. ثم أن أزمة الكاش مازالت تراوح مكانها وطوابير المنتظرين أمام الصرافات الآلية للبنوك تشهد على أزمة النقد برغم الانفراج النسبي.

التوقف شبه التام للدفع الالكتروني بسبب قطع خدمة الإنترنت لا شك انه فاقم الأزمة. فالحكومة تقول ان الخدمات المرتبطة بالإنترنت في الدولة لم تتأثر، وهذا غير صحيح من خلال واقع الازمة المعاش.

عندما طرح البنك المركزي فئة (500) جنيه للتداول لم يظهر لها اي تأثير في مشكلة الكاش او حل ازمة السيولة في البنوك، ببساطة ذهبت إلى الجيوب وخزانات البيوت بسبب الجفوة بين الجمهور والبنوك التجارية.. وقتها كتبنا عن اهمية اعادة الثقة في القطاع المصرفي اولاً قبل اية خطوات لطرح الفئات الكبيرة.

قد تكون الكارثة السياسية التي تعاني منها البلاد الآن لها جانب ايجابي لجهة إرجاع كبار التجار واصحاب الأموال (الكاش) الى البنوك.. حالة الذعر والهلع التي انتابت الناس بسبب التلفتات التي شهدتها الخرطوم وعدد من الولايات في الآونة الاخيرة، جعلت كثيرين يخرجون اموالهم من الخزانات الخاصة وايداعها في البنوك خوفاً من السرقة والنهب. لذلك كان على البنك المركزي ان يستثمر هذا التوجه لإعادة الثقة في البنوك من خلال السماح للمودعين بسحب اموالهم دون تحديد سقف، خاصة ان البنوك الآن تتحكم في اموال لست قليلة عبر فروعها في كافة الولايات.. والبنك المركزي نفسه تمكن من توفير مبالغ ضخمة حيث انه اكمل طباعة اوراق نقدية حتى 2020م.

صحيح أن فئة الـ (1000) جنيه تمت طباعتها في العهد السابق ودُفعت تكلفة الطباعة كاملة، لكن كان بإمكان البنك المركزي ان يحتفظ بها ويرجئ مرحلة الطرح إلا للحالات الحرجة كتمويل الموسم الزراعي أو شراء الذهب مثلاً.