ورق الكوتشينة بعد (الاتفاقية).. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

• المجلس العسكري.

• صلح ورقو.

(2)

• الصادق المهدي.

• اتسيّك في قبوله.

(3)

• عبدالـله حمدوك.

• راجي البايظ.

(5)

• عوض بن عوف.

• دك قانوني.

(6)

• البرهان.

• لابد بالورق.

(7)

• صلاح قوش.

• فتح من إيدو.

(8)

• التوم هجو.

• خمسين غلط.

(9)

• عمر الدقير.

• بيأخر اللعب.

(10)

• مبارك الفاضل.

• رمى غطا.

(11)

• الطيب مصطفى.

• بيلعب لدكها.

(12)

• شمس الدين الكباشي.

• ما عندو ورق.

(13)

• مريم الصادق المهدي.

• عرجت.

(14)

• البشير.

• قبضوه شايل (3) جواكر في إيدو.

(15)

• الوليد سيد أحمد.

• خمسين متأخرة شديد .

(16)

• مني أركو مناوي.

• عاوز يقطع ويوزع.

(17)

• عبدالحي يوسف.

• ما عندو فتوح.

(18)

• محمد علي الجزولي.

• ما عندو جرة تاني.

(19)

• عبدالواحد محمد نور.

• منتظر (الجوكر).

(20)

• خالد سلك.

• ورقه صغار.

(21)

• محمد الحسن لبات.

• وقفت!!.

(22)

• حميدتي.

• تسمية عالية بدون ورق.

(23)

• الخبير الاستراتيجي والأمني لقناة الجزيرة عبدالباسط عبدالهادي.

• ورقو زايد!!.

(24)

• السيسي.

• لو جاره فتح … بقوم. المادة السابقة راستات واقفين قنا.. بقلم حواء رحمة المقالة القادمة العجلة من الشيطان !!.. بقلم زهير السراج

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