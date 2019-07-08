بعد فوزها على غينيا .. الجزائر تبلغ دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تأهلت الجزائر إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد فوز مقنع 3-صفر على غينيا مساء اليوم (الأحد)،و بعد عرض عزز من وضعها كأبرز مرشح لإحراز اللقب بعد الخروج المفاجئ لمصر صاحبة الضيافة والمغرب.

وافتتح يوسف بلايلي التسجيل في الدقيقة 24 بعد تبادل رائع للكرة مع بغداد بونجاح داخل منطقة الجزاء، وضاعف رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي النتيجة بمهارة فردية بعد 57 دقيقة.

وحسم البديل آدم وناس الانتصار للمنتخب الجزائري بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة في الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية.

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وضربت الجزائر موعدا مع ساحل العاج أو مالي، لكن فريق المدرب جمال بلماضي يأمل في بلوغ الدور قبل النهائي في سعيه لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

الصيحة