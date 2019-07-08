(كباشي): اجتماع بين “العسكري” و”قوى التغيير” اليوم لتوحيد الخطاب الإعلامي

كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن “شمس الدين كباشي” عن اجتماع اليوم (الاثنين) بين “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير” لتوحيد الخطاب الإعلامي، فيما توقع عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة، وأكد أن هنالك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

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وقال “كباشي” خلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في السودان بقاعة الصداقة بحسب صحيفة المجهر أمس، انهم يتوقعون فراغ لجنة صياغة الاتفاقية الموقعة بين “العسكري” و”التغيير” التي يشرف عليها الوسطاء من أعمالها اليوم (الاثنين) تمهيداً لتوقيع الطرفين عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)