” الاتحادي الديمقراطي ” يطالب باجتثاث دولة الفساد

طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي ، أمس حكومة المرحلة الانتقالية ، بتحقيق الأمن والسلام ، واجتثاث دولة الفساد وفاسديها ، وتقديمهم لمحاكمات عادلة واسترجاع كافة أموال الشعب التي نهبت ، والاعتناء بالقضايا الاقتصادية والصحية والتعليمية كأولوية قصوى .

ودعا الحكومة الانتقالية الي بناء علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في شؤون الغير ، والسعي لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الشعب ورفاهيته .

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وبحسب صحيفة الأخبار هنأ الاتحادي الديمقراطي ، الشعب السوداني باتفاق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ، على تكوين حكومة انتقالية تفضي الى تراض الوطن .

ونصح القوى السياسية ، والحركات المسلحة ، بتأييد الاتفاق ، لأجل عبور آمن للفترة الانتقالية ، وسلامة الوطن .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )