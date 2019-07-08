التاريخ: 08-يوليو-2019
8 مشاهدة
طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي ، أمس حكومة المرحلة الانتقالية ، بتحقيق الأمن والسلام ، واجتثاث دولة الفساد وفاسديها ، وتقديمهم لمحاكمات عادلة واسترجاع كافة أموال الشعب التي نهبت ، والاعتناء بالقضايا الاقتصادية والصحية والتعليمية كأولوية قصوى .
ودعا الحكومة الانتقالية الي بناء علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في شؤون الغير ، والسعي لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الشعب ورفاهيته .
وبحسب صحيفة الأخبار هنأ الاتحادي الديمقراطي ، الشعب السوداني باتفاق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ، على تكوين حكومة انتقالية تفضي الى تراض الوطن .
ونصح القوى السياسية ، والحركات المسلحة ، بتأييد الاتفاق ، لأجل عبور آمن للفترة الانتقالية ، وسلامة الوطن .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر ” الاتحادي الديمقراطي ” يطالب باجتثاث دولة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.