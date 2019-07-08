إضراب مفتوح للعاملين بمدارس المجلس الأفريقي

دخل العاملون بمدارس المجلس الأفريقي التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية في إضراب مفتوح عن العمل، وطالبوا بزيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة.

وأبلغ مؤمن أبو العزائم وهو ولي أمر إحدى الطالبات أمس أنهم تفاجأوا بإضراب العاملين بمدارس المجلس وإرجاع التراحيل وعدم صرف اللبس للطلاب والتلاميذ بسبب الإضراب، وقال إنه اصطحب ابنته إلى المدرسة صباح أمس، ووجد المعلمين مصطفين أمام البوابة يقدمون الاعتذار لأولياء الأمور.

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وأضاف بحسب صحيفة الجريدة، أن إدارة مدرسة الشيماء التابعة للمجلس الأفريقي بأم درمان أبلغتهم رسمياً بتعليق الدراسة إلى يوم 14 من الشهر الجاري، على خلفية الإضراب.

وتابع أن أقل طالب يدرس في هذه المدارس يدفع رسوماً قدرها 20 ألف جنيه، وأبدى استغرابه لقرار تعليق الدراسة الذي سيتضرر منه التلاميذ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)