في انتظار القهوة

– والمشهد العبقري هذا يستحيل أن يكون في غير السودان

– وأمام دكان الطاهر ود الرواسي محجوب وشلته كلهم يرقد على ظهره ينظر إلى القمر.. وأحدهم يقطع الصمت ليقول

: فلان مطموس..

– ولا أحد يجيب .. فكل أحد عرف من هو فلان.. وعرف لماذا هو مطموس.. وعرف لماذا جاء الخاطر هذا لصاحبهم الآن..

– والتفاهم المدهش هذا يعني أن كل أحد يعرف بطون الأشياء

– والسودانيون الذين يعرفون بطون الأشياء يجعلون الحوار سهلاً .. جداً

– والآخرون الذين يظنون.. (خطأ) أنهم يعرفون بطون الأشياء يجعلون الحوار صعباً جداً

– والصحف كثير من أحاديثها التي تظن أنها تعرف البطون تجعلك تكتب سطراً.. تحت كل سطر

– وأمس صحف تكتب عن أن (التجمع يحتفل بشهدائه)

– وكلمة (شهداء) استخدامها هنا يجعلك تتساءل عما إذا كان قتلى الجهة الحكومية كانوا يقاتلون تحت راية أبي جهل

– وصحيفة السوداني تقول أمس

– كلهم عند الاتفاق رددوا .. الـله أكبر.. الـله أكبر

– والجملة .. تجعلك تكتب تحتها

: متفقون إذن على (الـله سبحانه) وما يبقى هو تعريف ما يحمله كل عقل لمعنى لفظ الجلالة هذا

-وصحيفة اليوم التالي تكتب ما يعني

: الحركات المسلحة لن تقبل بالاتفاق

-والجملة تجعلك تكتب تحتها

: التمرد لم يكن يحلم بدخول عاصمة إقليمية.. والشيوعي يجعله يحتل الخرطوم

-وتكتب أن

الشيوعي يطور أساليبه.. (ثم ماذا عنده غداً) من التطوير الذي ما بين قرنق والتمرد يفعل بالسودان ما يفعل

(2)

– واتفاق.. والـله أكبر..و.. لكن

– التجمع يربض وينتظر حتى تقوم الأحداث/ التي لا مهرب منها/.. بتدمير حكومة المجلس العسكري القادمة

– وحكومة المجلس العسكري ما يقف أمام بابها هو

.. مليون ونصف مليون عاطل .. يطلبون الاستخدام.. وإلا..!!

– وثلاثون مليون جائع والملايين هذه تنتظر للحريق المجنون (حريق الأسعار المهتاجة).. إطفاء عاجلاً.. وإلا ..

(3)

– والصحف تحدث عن أن

: الاتفاق على كل شيء.. وتأجيل المجلس التشريعي

-والسوداني المتمرس يفهم تماماً أن

: التجمع يبحث عن التشريعي لأنه / التجمع/ يعلن.. الانطلاق إلى المحاكمات

– والمحاكمات يسعى التجمع إلى تحويلها من (محاكمة لقادة الإنقاذ)

إلى محاكمة للمجلس العسكري

– فالتجمع يذهب إلى أن (كل شيء لا يكون انتقاماً تقوده المشاعر وليس القانون هو تآمر مع حكومة العسكري)

– وما لم تقله الصحف وسوف تقوله هو

: تعريف كل جهة للجريمة ما هي

– والتعريف عند التجمع يصبح نموذجه هو ما يكتبه أحدهم في

الانتباهة أمس.. فالكاتب يجعل جرائم الإنقاذ بعضها هو.. هتاف الإنقاذ (لغير الـله لن نركع) و(لن نذل ولن نهان ولن نطيع الأمريكان)

– وتعريف (الجرائم) بعضه سوف يتخذ الأسلوب هذا

(4)

– وأمس الأستاذ الطيب مصطفى ينقل عن كبار المفكرين قولهم إن الحديث مع الجماهير المهتاجة نوع من الغباء

– وفي اليابان .. الشرطة اليابانية كانت تستخدم أسلوباً ممتعاً في مكافحة ظاهرة السكر والمخدرات

– شرطة اليابان /بعد أن شعرت بعجز القانون والعقوبات عن ردع ظاهرة السكر والمخدرات هذه / تلجأ إلى شيء طريف

– الشرطة تعتقل السكران.. وتسجل له بالكاميرا والصوت كل ما .. يسكبه من هذيان وبذاءات (وبشتنة)

– وفي الصباح .. وبعد أن يفيق السكران.. الشرطة تجلسه وتقدم له القهوة الساخنة..

– وفيما هو يرشف قهوته.. الشرطة تجعله يشاهد الفيلم الذي قام أمس ببطولته

– كثيرون أقلعوا بعدها.. فالياباني /مثل السوداني/ يكره تماماً أن يبدو وهو يتطوح ويشتم و.. و

– إعلام التجمع.. حتى أمس.. يجعلك تنتظر اليوم الذي يجلس فيه التجمع ويرشف كوب القهوة

(5)

– واتفاق .. ولعل القهوة تجعل الجهتين كلهم يرى أنه

: اتفاق؟.. إذن هناك ما هو مشترك.. وأوله منع تدمير السودان

– وإن عدم الاتفاق في الأيام الماضية يعني أن جهة ثالثة هي التي تعمل بنشاط رائع لعدم الوصول إلى اتفاق

– وأن الجهة هذه التي تصنع التخطيط والنزاع المسلح في الفترة الماضية لن تتخلى عن مشروعها

– وأنه لا شيء أسهل سهولة من سكب الجراثيم في الجروح المفتوحة

– والسوداني الذي يرقد على ظهره أمام دكان الطاهر ود الرواسي لا يحتاج إلى شرح ليعرف الجهات تلك