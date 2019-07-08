اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تجمع المهنيين يطالب بعدم تحصيل رسوم دراسية من الطلاب

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-يوليو-2019

11 مشاهدة

تجمع المهنيين يطالب بعدم تحصيل رسوم دراسية من الطلاب

طالبت لجنة المعلمين بتجمع المهنيين أمس، ادارات المدارس بعدم تحصيل أي رسوم دراسية من الطلاب تحت أي مسمى .

وتمسكت بعدم توريد نسبة ال 40 % لفصول اتحاد المعلمين بالمدارس الحكومية الجغرافية لاتحاد المعلمين لانتهاء دورة الاتحاد في يونيو الماضي .

Advertisements

وبحسب صحيفة الأخبار قال مسؤول الاعلام بلجنة اتحاد المعلمين سامي الباقر ، أن الادارات الحالية بالاتحاد المهني ، أصبحت لجان تمهيدية تنحصر مهمتها في التحضير للانتخابات المقبلة .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين يطالب بعدم تحصيل رسوم دراسية من الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا