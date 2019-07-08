تجمع المهنيين يطالب بعدم تحصيل رسوم دراسية من الطلاب

التاريخ: 08-يوليو-2019
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طالبت لجنة المعلمين بتجمع المهنيين أمس، ادارات المدارس بعدم تحصيل أي رسوم دراسية من الطلاب تحت أي مسمى .
وتمسكت بعدم توريد نسبة ال 40 % لفصول اتحاد المعلمين بالمدارس الحكومية الجغرافية لاتحاد المعلمين لانتهاء دورة الاتحاد في يونيو الماضي .
وبحسب صحيفة الأخبار قال مسؤول الاعلام بلجنة اتحاد المعلمين سامي الباقر ، أن الادارات الحالية بالاتحاد المهني ، أصبحت لجان تمهيدية تنحصر مهمتها في التحضير للانتخابات المقبلة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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