مفاجآت في تشكيل (السيادي).. ترشيح (مناوي) و(الحلو) و(جبريل)

كشفت مصادر مطلعة على صلة وثيقة بالمرجعيات العليا في “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير”، عن تشكيل المجلس السيادي المنتظر إعلانه خلال يومين.

وقالت المصادر: بالإضافة للرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي سيتولى منصب النائب الأول طوال الفترة الانتقالية دون تبديل، تم اعتماد أعضاء المجلس الثلاثة “الفريق شمس الدين الكباشي والفريق ياسر عبد الرحمن العطا والفريق جمال عمر”، وخروج الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق، وبشأن العضو الخامس انحصرت الترشيحات في الفريق أول عبد الماجد حامد خليل النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية والفريق شرطة محجوب حسن سعد.

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وفي دوائر الممثلين الخمسة لـ(قوى الحرية والتغيير)، تم ترشيح رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز آدم الحلو والذي سيتولى منصب نائب رئيس مجلس السيادة، إضافة للبروفيسور منتصر الطيب ورئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم والبروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه. وقالت مصادر مقربة من حزب الأمة القومي، إن ترشيح البروفيسور فدوى عبد الرحمن، جاء بناءً على رغبة الإمام الصادق المهدي.

وبحسب صحيفة الصيحة أن نائب رئيس المجلس الفريق أول “حميدتي” أبدى تشدداً واضحاً لاختيار جبريل ومناوي والحلو كأعضاء في المجلس السيادي بعد اعتراض بعض قيادات “الحرية والتغيير” على ترشيحهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)