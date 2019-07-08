محلية الخرطوم تدشن العام الدراسي الجديد وتعلن عن دعم الوجبة والزي المدرسي

التاريخ: 08-يوليو-2019
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أعلن معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشرى حسن الشازلي المضي قدماً في دعم المدارس وتهيئة البيئة التعليمية بجميع المدارس على مستوى المحلية بواقع استهداف (161) مدرسة أساس بنين وبنات بجميع الوحدات الادارية .
وأشار خلال تدشينه بداية العام الدراسي 2019م _ 2020م بمدرسة الجريف (2) بنين ومدارس منطقة العمارات والديوم ، أشار الى سعي المحلية لتوفير كافة المعينات المدرسية من المستلزمات والزي المدرسي والوجبات المجانية ، بالتنسيق مع ديوان الزكاة والخيرين .
وبحسب صحيفة الدار لفت بأن العام الدراسي الجديد سيشهد توزيع الزي المدرسي المجاني لأكثر من (1410) تلميذ وتلميذة بمرحلة الأساس بجانب ( 603) طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية بكلفة كلية تقدر ب( 1394964) جنيهاً ، بجانب تقديم الوجبة المدرسية ومستلزماتها ضمن مشروع التغذية المدرسية ، مثمناً الدور الذي يضطلع به ديوان الزكاة والخيرين في الكفالة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية تجاه الاهتمام بقضايا التعليم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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