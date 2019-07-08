استدعاء مدارس خاصة فرضت زيادة على الرسوم الدراسية

التاريخ: 08-يوليو-2019
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أجبرت وزارة التربية والتعليم في الخرطوم مدارس خاصة على إعادة مبالغ زائدة فوق الرسوم المقررة لأولياء أمور بعد استدعائها تلك المدارس.
ووجهت الوزارة في وقت سابق بزيادة الرسوم الدراسية كحد نهائي 20% فقط بعد مضي (3) سنوات بحسب اللائحة والقانون.
وأعلنت الوزارة عن سحب تصديق مدرسة خاصة العام الماضي لمخالفتها القانون، وذكر المدير العام للوزارة عبد الله نصر بحسب صحيفة الإنتباهة، أن القانون ملزم واللائحة واضحة، لافتاً إلى وجود نص في القانون يؤكد أن الطرف الأول (الوزارة) لها الحق في سحب التصديق من الطرف الثاني الذي يمثل المدرسة الخاصة، متى ما رأت الوزارة ذلك دون الرجوع للمدرسة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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