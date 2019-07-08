(العسكري): من أمروا بفض الاعتصام قيد الاعتقال

قال رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن هناك جهات لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية، وأكد أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي.

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وأعرب (البرهان) عن ثقته في أن أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أي علاقة بما حدث في فض الاعتصام، وكشف بجسب صحيفة السوداني، أن الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)