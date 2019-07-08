أمريكا: مغادرة السودان لقائمة الإرهاب أصبحت وشيكة

التاريخ: 08-يوليو-2019
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أعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، استيفن كوتسيس، عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبح وشيكاً.
وعبر كوتسيس عن سعادته بهذا التطور، وقال في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، إنهم رفعوا العقوبات عن السودان منذ العام 2017، لكن الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام البشير حجبا منافع ذلك القرار، لكنه نبه إلى أنه يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في الاتفاق وإحلال السلام في دارفور والمنطقتين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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