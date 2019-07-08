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القبض على تاجر اعتدى وأساء شرطي مرور ببحري

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 08-يوليو-2019

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القبض على تاجر اعتدى وأساء شرطي مرور ببحري

أوقفت شرطة الصافية تاجر أساء وأعترض وسبب الأذى الجسيم لشرطي مرور أثناء ازدحام الشارع ببحري ،عندما طلب منه فتح الطريق ، ولرفضه تم أمره باستخراج رخصته ، ليتم اعتراضه مرة ثانية ليتلقى الشرطي صفعة على وجهه ، موجهاً وابلا من الاساءة ، قاذفاً له بأبشع الصفات ، ومن ثم حضر عدد آخر يتبعون للتاجر وقاموا بضربه ، عليه تم تدوين بلاغ تحت المواد 160/ 139/ 159/ 99 / 182 المتعلقة بالاساءه ، وتسبب الاذى الجسيم ، والقذف ، واعتراض الموظف العام مع اتلاف عربة الشرطي ،كشاكي عليه تم اخضاع المتهم للتحريات بعد ضبطه بعد هروبه بحسب صحيفة الدار ،حيث وجهت له النيابة التهم أعلاه ومن ثم أحالت ملف الدعوى للمحكمة العامة ببحري للسير في اجراءات محاكمة لفضل قضائي .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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