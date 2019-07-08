(البرهان): حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة

التاريخ: 08-يوليو-2019
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قال رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن هناك جهات لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الطرفين (العسكري وقوى الحرية)، وأكد أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة، وقال إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي، وأن التشاور يجري الآن حول المرشحين.
وقال البرهان لـ(العربية) أمس، أن هناك جهات سياسية تتربص بالثورة وشدد على ضرورة توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة، وأوضح أن العمل يجري حالياً في المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد، وألمح إلى أن “العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى”، وأكد أنه لا يوجد جفاء بين القوات النظامية والمواطنين، وأعرب عن ثقته بحسب صحيفة الإنتباهة، أن أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أية علاقة بما حدث في فض الاعتصام”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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