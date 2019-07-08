بلاغ ضد المخلوع البشير بالاستيلاء على أراضٍ وإقامة منشآت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت أسرة ورثة محمد أحمد ضيف الله، في اتخاذ اجراءات قانونية بنيابة مكافحة الفساد في مواجهة رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير وآخرين، لاتهامه بالاستيلاء على أراضٍ زراعية، منها القطعة المسجلة بالرقم (117) والتي تبلغ مساحتها (240) فداناً، وتشييد منشآت عليها من ضمنها مسجد النور ومدارس الموهوبين، بجانب أراضٍ أخرى بمطري الحلفايا السواقي وإقامة أبراج البشير والسوق المركزي وموقف شندي ومستشفى البراحة عليها.

وأفاد وكيل الورثة ابراهيم البخيت أحمد ضيف الله، (الجريدة) أمس، بامتلاكهم لشهادة بحث تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، وأنهم فتحوا بلاغاً بنيابة مكافحة الفساد برقم القيد (98/2019م) بأن المشكو ضدهم تعدوا على أراضٍ زراعية بمنطقة كافوري بالرقم (117)، ومطري الحلفايا السواقي والمسجلة حالياً بالأرقام (26) و(99) و(101).

وأشار ابراهيم الى ان تلك القطع تخص الورثة حيث تعود ملكيتها الى والدهم منذ العام 1925م، وأوضح أنه تم نزعها بواسطة المشكو ضدهم باستغلال سلطتهم في العام 2011م، وتغيير السجل بأورنيك (11) وهي مسجلة بأورنيك (18).

وأضاف أن المشكو ضدهم تعدوا على القطعة المسجلة حالياً بالرقم (9/91) والتي شيد عليها مسجد النور في كافوري، بجانب اقامة مدارس الموهوبين الخاصة بمربعي (1) و(2)، ونوه لاستغلال النفوذ في ذلك الوقت، مما جعلهم يثرون ثراءً فاحشاً، مخالفين نص المادة (180) من القانون الجنائي لسنة 1991م، بتملكهم جنائياً للقطع المذكورة.

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