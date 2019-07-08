اجتماع للمجلس الانتقالي والحرية اليوم للاتفاق على خطاب إعلامي موحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اجتماع يعقد يوم الإثنين بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، للاتفاق على خطاب إعلامي موحد لتقديم اتفاق 5 يوليو والتبشير به.

وقدم كباشي تنويراً لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالخرطوم حول الاتفاق، بحضور الفريق الركن ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي، والسفير عمر دهب وكيل الخارجية المكلف.

وأوضح أن اللجنة القانونية تعكف على صياغة الاتفاق بشكله النهائي، وقال إنها أوشكت أن تفرغ من أعمالها توطئة للاحتفال بالتوقيع بصورة نهائية بمشاركة إقليمية ودولية.

وأشار كباشي إلى أنه سيكون هناك وفود مشتركة من المجلس والحرية والتغيير لزيارة الولايات.

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وشدد على أن الأولوية ستكون لترسيخ السلام في كل أنحاء البلاد، وسيتم التواصل مع الحركات المسلحة الذي بدأ، إلى جانب الاهتمام بمعاش الناس وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.

وعبر عن شكره وتقديره للشعب السوداني على صبره وتحمله الظروف، كما خص الوساطة الأفريقية المشتركة والاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي لجهوده في تقريب وجهات النظر بين طرفي التفاوض.

ودعا كباشي المجتمع الدولي لدعم الاتفاق وتقديم الإسناد والمساعدة لجهود إصلاح الاقتصاد والخدمات الاجتماعية.

الشروق