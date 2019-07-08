البرهان: التشريع خلال الفترة الانتقالية يجب أن يقتصر على الجانب التنفيذي فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان بعدم رغبته شخصياً، أو أي من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، في لعب دور سياسي بعد نهاية الفترة الانتقالية، وقال: «طالبنا منذ البداية بأن أي شخص شارك في الفترة الانتقالية لا يشارك في المرحلة المقبلة، وأن يكتب ذلك في الاتفاقية».

جاء ذلك في حديث مع جريدة الشرق الاوسط اللندنية حيث رد على طموحات أعضاء في المجلس العسكري فيما كانوا يطمحون إلى القيام بدور سياسي لاحقاً قائلا ” نحن طالبنا منذ البداية ألا يشارك أي شخص شارك في الفترة الانتقالية، في المرحلة المقبلة، وطلبنا أن يكتب ذلك في الاتفاقية، التي نحن بصدد توقيعها.”

وحول الرغبة بالترشح للرئاسة نفى ذلك قائلا “إطلاقاً، ليست لدينا أي رغبة بذلك.”

وعن تنصيبه رئيسا للمجلس السيادي قال “حتى الآن لم يتم تحديد من هو رئيس مجلس السيادة، ولم يتم الاتفاق على الشخص المرشح من المجلس العسكري.”

ونفى ان يكون ان يكون تم الاتفاق حول نواب لرئيس مجلس السيادة قائلا “إطلاقاً لم يتم ذلك، لكن كان هناك توافق سابق بأن يكون لرئيس المجلس نائبان، أحدهما مدني، والآخر عسكري.”

واوضح سر إصرار العسكري على أن يكون شخص حادي عشر في مجلس السيادة عسكرياً متقاعداً، حيث وصف ذلك بالتنازل من المجلس العسكري بقبول شخص مدني إضافي قائلا”هذا الطلب جاء من «قوى الحرية والتغيير»، وليس لديهم مانع أن نأتي بشخص، حتى لو «كان عسكرياً» لزيادة المدنيين، ونحن نثق أنه لن ينحاز إلى جهة على حساب الأخرى.” ونفى الاتفاق على اسم الشخصية العسكرية المتقاعدة حتى الان .

وتحدث البرهان ايضا عن صلاحيات مجلس السيادة وسلطة التشريع خلال الأشهر الثلاثة الأولى قائلا ” التشريع خلال الفترة الانتقالية يجب أن يقتصر على الجانب التنفيذي فقط، وكل التشريعات التي يمكن أن تضمّ في الدستور الدائم، لا يجب نقاشها الآن، بما في ذلك وضعية القوات النظامية أو الاتفاقيات الدولية والموارد الطبيعية والأراضي وتقسيمها أو الحدود. كل هذه القضايا يجب أن تترك للبرلمان المنتخب لينظر فيها. أما تسيير عجلة العمل التنفيذي والخدمة المدنية، فيمكن التشريع لها بواسطة المجلس التنفيذي، ويجيزها المجلس السيادي.”

وحول موافقة المجلس العسكري على تعيين رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية اجاب البرهان بان رئيس الوزراء يتم ترشيحه للمجلس السيادي، ليقرر بشأنه، يوافق أو لا يوافق ويتم اتخاذ القرار داخل المجلس السيادي بأغلبية الثلثين.