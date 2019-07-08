الدولار والعملات الاخرىيعاود الصعود.. اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الاثنين 8 يوليو 2018م

الخليج 365: سجلت اسعار صرف العملات تباينا نسبيا خلال مستهل التعاملات المالية وسط العاصمة الخرطوم صباح اليوم الاثنين امام الجنيه السوداني .

ووف مصادر شهدت العملات تذبذبا في التعاملات من تاجر لاخر اذ تباين صرف الدولار الامريكي بنسبة مختلفة مابين/66/60 جنيها صباح اليوم الاثنين وبلغ متوسط سعر صرف العملة الامريكية 64 جنيها . الدولار الامريكي 64.00 جنيها ( ) الريال السعودي 16.80 جنيها ( ) الدرهم الاماراتي 18.20 جنيها Advertisements اليورو 71.10جنيه الجنيه الاسترليني 75.00 جنيه الجنية المصري 3.70 جنيه الريال القطري 17.30 جنيه

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