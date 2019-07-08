عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 8 يوليو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: آخر لحظة:

مثول منسوبين للوطني أمام محكمة الفساد

(البرهان): جهات سياسية تتربص بالثورة

العسكري: تأخر إعادة الإنترنت حفاظاً على الاتفاق

واشنطن تشترط إحلال السلام لرفع السودان من الإرهاب

البرهان: لم نتفق على الأسماء المرشحة من المجلس العسكري للسيادي

علماء السودان تبارك اتفاق العسكري والتغيير الصيحة:

(مناوي) و(الحلو) أبرز المرشحين للمجلس السيادي

(الدقير) أقوى المرشحين لتولي رئاسة الوزراء

(البرهان): خلية بـ(البركس) أطلقت النار على المعتصمين والعسكريين المجهر:

(البرهان): جهات تخطط لقلب الطاولة على المجلس العسكري وقوى التغيير

أمريكا: مغادرة السودان لقائمة الإرهاب أصبحت وشيكة

(كباشي) يكشف عن اجتماع بين المجلس وقوى التغيير اليوم لتوحيد الخطاب الإعلامي

الدعم السريع تؤكد سحب القوات تدريجياً من الخرطوم والمدن الأخرى

علي الحاج يكشف عن مقترح بقسمة المقاعد البرلمانية مناصفة مع الأحزاب الإنتباهة:

اختصاص مجلس الوزراء بتعيين وعزل الولاة

(الإنتباهة) تكشف مرشحي المهنيين لرئاسة الحكومة

(كباشي): عودة الإنترنت خلال (3) أيام

(البرهان): المجلس السيادي له حق (الفيتو) في اختيار الوزراء

(282) مليار جنيه تهرب ضريبي لشركة تابعة لقادة بالوطني Advertisements السوداني:

(البرهان) في “حوار مفتوح”: مجموعات تخطط الآن للاستيلاء على الحكم

البرهان) يكشف تفاصيل جديدة بشأن ليلة عزل البشير الجريدة:

بلاغ ضد البشير بالاستيلاء على أراضٍ وإقامة منشآت تتضمن مسجد النور

تضرر (30) ألف فدان بمشروع الجزيرة من العطش

تحذير من تسليم أية رسوم لاتحاد المعلمين بولاية الخرطوم الأخبار:

(العسكري): عودة الإنترنت خلال 3 أيام.. ومن أمر بفض الاعتصام قيد الاعتقال

بداية قاتمة للدراسة بالخرطوم وإضراب معلمي مدارس المجلس الأفريقي

تجمع المهنيين يطالب بعدم تحصيل رسوم دراسية من الطلاب

أمريكا: حذف السودان من قائمة الإرهاب قريباً الدار:

أمريكا: مغادرة السودان لقائمة الإرهاب أصبحت وشيكة

(البرهان): العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى من الفترة الانتقالية

تم إعفاء النائب العام السابق بسبب تأخر توجيه الاتهام لرموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير

عادل عبد الغني: تجمع المهنيين يمثلني وهذه علاقتي بشقيق البشير ومأمون حميدة

استشهاد الشاب عبد القادر قبل سقوط البشير

(الدار) تشهد قرع الجرس لليوم الأول من بداية العام الدراسي

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 8 يوليو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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