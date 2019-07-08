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وزير الداخلية الكويتي السفير القطري يبحثان العلاقات المشتركة بين البلدين

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شهاب محمد - الخرطوم - وزير الداخلية الكويتي السفير القطري يبحثان العلاقات المشتركة بين البلدين

الخليج 365:

بحث وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح الصباح، الأحد، مع السفير القطري لدى بلاده، بندر العطية، “تعزيز العلاقات والموضوعات المشتركة”، في وقت تستمر فيه الأزمة الخليجية.

و أكد خالد الجراح، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية بين الكويت ودولة قطر الشقيقة.

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من جانبه، أشاد السفير القطري بما تم طرحه من موضوعات (لم يحددها) تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، إلا أن الوساطة متوقفة منذ أشهر عدة، بسبب تمسك جميع أطراف الأزمة بمواقفها.

وقطعت والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 حزيران/ يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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